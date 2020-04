Des tablettes pour les patients de l’hôpital

L’hôpital Nord-Franche-Comté s’appuie sur une dotation de 73 tablettes pour maintenir le lien entre les familles et les patients. « Depuis le début de l’épidémie et l’interdiction des visites en milieu hospitalier, les patients et résidents de l’HNFC, qu’ils soient en secteur COVID ou non, ressentent encore plus l’isolement, note l’hôpital dans un communiqué. Beaucoup de patients souvent âgés ne sont pas équipés de smartphone, ce manque de contact pèse sur le moral et par rebond sur la guérison. Recréer le lien familial est primordial. » L’hôpital s’est donc équipé, pour faciliter ces contacts des patients. « Ces tablettes, livrées depuis la semaine dernière, sont équipées de wifi et de l’application Skype. Les cadres des services de soins ont été́ formés à leur utilisation, ainsi les premiers appels vidéo ont eu lieu cette semaine pour plus grand bonheur des patients, résidents, familles et soignants », indique l’hôpital. Ces équipements ont plusieurs provenances :

Un don du Rotary-club de Belfort-Montbéliard de 25 tablettes

Un don de la fondation Boulanger de 14 tablettes

Un don du magasin Boulanger d’Andelnans de 5 tablettes

Un don du centre Leclerc de Belfort de 2 tablettes

Une commande de l’établissement de 27 tablettes