Covid-19 : une prime pour les étudiants infirmiers mobilisés

« Les étudiants en soins infirmiers mobilisés pour faire face à l’épidémie [de la covid-19] dans le cadre de leurs stages vont recevoir une indemnisation exceptionnelle de l’agence régionale de santé (ARS) et du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté », indique l’ARS dans un communiqué de presse. 2 400 étudiants en 2e et 3e année renforcent les établissements de santé et les établissements médico-sociaux. Ils vont recevoir une revalorisation de leurs indemnités de stage, dont le montant légal varie de 38 à 50 euros par semaine. « Les étudiants mobilisés recevront une indemnité portée à 244 euros par semaine », indique le communiqué. Cette mesure représente une enveloppe de 4 millions d’euros, financée à parité par l’ARS et le conseil régional. Elle sera soumise au vote du conseil régional ce lundi 16 novembre. « Lors du Ségur de la Santé, le ministre des Solidarités et de la Santé s’est par ailleurs engagé avec les principales organisations représentatives des étudiants paramédicaux à une revalorisation pérenne des indemnités de stage des étudiants en soins infirmiers, en masso-kinésithérapie, manipulateurs en électroradiologie médicale et ergothérapie – à hauteur de 20 % au 1er janvier 2021 », termine le communiqué.