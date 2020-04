Covid-19 : la pression se maintient sur les services hospitaliers [infographie]

Le nombre de patients hospitalisés dans la région pour des formes graves de COVID-19 oscille toujours autour de 1 300 patients. Ils sont 1 309 ce lundi 13 avril, contre1 294 dimanche 12 avril. « La tension que fait peser l’épidémie sur le système de santé de Bourgogne-Franche-Comté reste très forte, en particulier sur les services de réanimation, où 284 malades sont pris en charge, un chiffre qui peine à se stabiliser », indique l’agence régionale de santé. Il y avait 278 patients en réanimation dimanche soir, de même samedi soir et 290 vendredi soir. On déplore 512 décès en milieu hospitalier ; aucun nouveau décès n’est signalé en Ehpad. 1 463 retours à domicile sont recensés à l’échelle régionale. « D’après le dernier point épidémiologique de Santé publique France, qui date du 9 avril, rappelle l’ARS, près des trois quarts (74 %) des patients hospitalisés en Bourgogne-Franche-Comté étaient âgés de plus de 60 ans, la tranche d’âge la plus représentée étant celle des 80-89 ans (environ 30%). » Dans les services de réanimation, la proportion des plus de 60 ans est semblable, à 75 %. Plus d’une personne sur cinq admise en réanimation ne présentait pas de facteur de risque comme une obésité́, un diabète ou de l’hypertension artérielle. « Si le taux d’hospitalisation diminue avec la classe d’âge et tombe à moins de 10 % pour les 50-59 ans, ces personnes représentent toutefois 16% des admissions en réanimation », rappelle l’ARS. 87 % des décès concernent des personnes âgées de plus de 70 ans. « Mais les sorties d’hospitalisation concernent aussi toutes les tranches d’âge avec 38% pour les plus de 70 ans », conclut l’ARS.