Covid-19 : 63 cas confirmés dans les écoles de l’académie de Besançon

« L’académie compte 18 classes dont les 385 élèves sont à l’isolement et bénéficient d’un dispositif de classe à distance », explique le rectorat de l’académie de Besançon dans son point hebdomadaire de la situation sanitaire dans les écoles. Dans la semaine du 7 au 11 septembre, 63 cas confirmés au SARS-CoV-2, virus responsable de la covid-19, ont été recensés : 44 élèves ; 13 personnels de l’Éducation nationale ; et 6 personnels des collectivités. Il y avait 27 cas la semaine dernière. « Après ces 2 premières semaines, le nombre d’élèves identifiés « cas confirmé » (62 soit 0,025 % du total des élèves) et le nombre d’élèves identifiés « cas contact » (883 soit 0,36 % du total des élèves) restent faibles », analyse l’académie.