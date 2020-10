Covid-19 : 2 classes fermées en Franche-Comté

Le rectorat de l’académie de Besançon communique les données sanitaires relatives à la pandémie de la covid-19. Si aucune école n’est fermée, 2 classes sont fermées : une dans le Jura et une dans le Doubs. Ces données sont arrêtées ce jeudi 8 octobre à 13 h. Le protocole sanitaire a été allégé il y a 3 semaines, par le Gouvernement. Les « fermetures » de classes ne sont effectives qu’avec trois cas positifs au virus SARS-CoV-2, responsable de la covid-19, contre un en début d’année scolaire, et pour des enfants ne venant pas de la même famille, ni venant du même foyer. Du côté des cas positifs, on recense 51 élèves et 10 personnels. « Les élèves tenus de rester à leur domicile bénéficient de la continuité pédagogique assurée par leurs professeurs », assure le rectorat dans son communiqué.