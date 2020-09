Courcelles-lès-Montbéliard : des baptêmes offerts aux soignants de l’hôpital par les acteurs de l’aérodrome

Samedi, une centaine d’agents de l’hôpital Nord-Franche-Comté a été invitée à l’aérodrome de Courcelles-lès-Montbéliard. Des baptêmes de l’air ont été offerts par les différentes structures accueillies à l’aérodrome (avions, hélicoptères, ULM…). « Une « bouffée d’oxygène » pour bon nombre d’entre eux, notamment pour ceux qui n’ont pas eu encore l’occasion de prendre de vrais congés cet été », explique le syndicat mixte de l’aérodrome du pays de Montbéliard (SMAPM). Cette initiative, « Un vol, un Sourire, un grand Merci », a été organisée en faveur du personnel soignant de l’hôpital, pour les remercier de leur investissement pendant la crise sanitaire. 40 heures de vols et baptêmes gratuits ont été offerts. « Pour la plupart, accompagnés de leurs familles, amis et enfants, ils ont eu le privilège d’apprécier une partie des avions de collection sortie des hangars pour la circonstance – dont le fameux Dassault 312 – ainsi que les démonstrations du Club aéromodéliste de Montbéliard « les Fêles » qui ont exposé de leur côté un grand panel d’avions miniatures », détaille le syndicat mixte. Le directeur de l’hôpital, Pascal Mathis, et la présidente de la commission médicale d’établissement (CME) Anne-Sophie Dupond ont effectué un vol à 4 000 m d’altitude d’accoutumance avec les parachutistes, assistant ainsi à un largage « digne d’un film de cinéma », ont-ils raconté, rapporte le syndicat mixte. « Ça bougeait de partout », ont-ils également confié, rapporte le syndicat. « Un grand « Merci » à nos héros qui gravissent au quotidien l’équivalent, sinon plus, des fortes pentes de la Planche des Belles Filles ! » insiste finalement le syndicat mixte. Au plus fort de la crise sanitaire, l’aérodrome avait montré son intérêt stratégique. De nombreuses évacuations avait été assurée depuis ses pistes.