73 personnes en réanimation, 5 nouveaux décès dans la région

Dans le cadre de la pandémie du coronavirus Covid-19, on enregistre, ce vendredi 20 mars, 240 patients hospitalisés dont 73 en réanimation, et 28 décès au total, soit 5 personnes décédées de plus qu’hier (jeudi, NDLR) précise l’agence régionale de santé (ARS). Cette dernière rappelle « qu’il est fondamental de respecter la stratégie de gestion et d’utilisation maitrisée des masques, définie à l’échelle nationale ». Elle vise à protéger le système de santé et ses professionnels, pour maintenir la prise en charge des patients et la continuité des soins. L’usage de ces masques est d’abord réservé aux zones de circulation active du virus : Territoire de Belfort, Haute-Saône, Doubs, Jura, Côte-d’Or et Saône-et-Loire. « Les publics auxquels les masques doivent être réservés sont prioritairement les professionnels de santé amenés, à prendre en charge des patients COVID-19, en ville, à l’hôpital et dans les structures médico-sociales accueillant des personnes fragiles, ainsi que les services d’aide à domicile, pour garantir la continuité́ de l’accompagnement à domicile des personnes âgées fragiles et en situation de handicap », insiste l’ARS dans son communiqué quotidien. Puis de rappeler : « Pour le grand public, il est absolument inutile de se doter d’un masque pour accomplir les gestes de la vie courante, y compris dans les déplacements dérogatoires autorises dans le cadre du confinement. La mise en œuvre systématique par tous des gestes barrières demeure la mesure la plus efficace pour freiner la diffusion du virus, en respectant la consigne de rester chez soi, pour sauver des vies. »