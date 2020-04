7 700 dépistages réalisés en établissements médico-social

On enregistre 1 230 hospitalisations pour forme grave du covid-19 en Bourgogne-Franche-Comté, dont 203 en réanimation. On déplore 770 décès en milieu hospitalier. 2 175 personnes sont de retour à leur domicile. « L’épidémie desserre très lentement son étau sur l’hôpital, ce qui ne doit pas signifier un relâchement des comportements à la veille du week-end : le confinement reste bien évidemment de mise, les gestes barrières et la distanciation sociale doivent faire partie des réflexes de la vie quotidienne », analyse l’agence régionale de santé dans son bulletin quotidien. La montée en puissance des tests se poursuit. L’objectif : dès le 11 mai, un test doit être fait à toutes les personnes présentant des symptômes, pour identifier les malades et les isoler. « Depuis le début du mois, 96 établissements [médico-sociaux] de la région ont ainsi fait l’objet d’un dépistage », indique l’ARS. Cela représente 7 700 tests : 4 300 personnels et 3 400 résidents. « Tous les départements de la région sont concernés : plus d’un millier de tests dans les établissements de Côte-d’Or, plus de 1 200 dans le Doubs et le Jura, environ 800 dans la Nièvre, 900 en Haute-Saône, 620 en Saône-et-Loire, 1 500 dans l’Yonne et près de 400 sur le Territoire de Belfort. » Aujourd’hui, 66 laboratoires de biologie médicale de la région sont en capacité de pratiquer les prélèvements nasopharyngés nécessaires aux tests virologiques indique l’ARS. 48 de ces établissements sont équipés de « drive » pour accueillir le public, « permettant la réalisation des prélèvements dans des conditions sécurisées, sur rendez-vous préalable et prescription médicale ». Aujourd’hui, le nombre de prélèvements quotidiens s’établit à 2000.