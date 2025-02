Le premier défi de Bompard avec le déplacement de Sochaux à Nancy vendredi

Pour réussir sa première, Frédéric Bompard devra s’appuyer sur sa défense. “On est la meilleure du championnat”, souligne Julien Cordonnier, le manager général du FCSM. La mission du nouveau coach est “un challenge dans un premier temps de 14 matchs, avec la volonté de redynamiser le groupe.”

“Ce groupe a de la qualité, je pense qu’il est en manque de confiance”, explique Frédéric Bompard. L’entraîneur veut mettre en place ses principes de jeu le plus rapidement possible, notamment pour vendredi. “C’est un vrai bon match à jouer. On va se battre pour ramener quelque chose”, assure-t-il.