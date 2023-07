Le FC Sochaux renfloué in extremis par un héritier Peugeot

Le club, 9e de Ligue 2 à l’issue du dernier exercice, a pour le moment été rétrogradé en National par la DNCG. Selon L’Equipe, il a jusqu’à vendredi pour saisir le Comité national olympique et sportif (CNOSF) et tenter de sauver sa place en L2. S’il avait dû déposer le bilan, il risquait de retomber jusqu’en National 3, perdant son statut professionnel et son centre de formation qui a sorti nombre de joueurs majeurs et d’internationaux français ces dernières décennies. Outre le Grand Belfort, d’autres collectivités locales se sont engagées à voler au secours du club : le département du Territoire de Belfort a promis de débloquer 500.000 euros. Grâce aux financements des collectivités, “5 millions de plus vont entrer dans le fonds de roulement du club”, s’est félicité M. Gauthier.

Une cagnotte en ligne, lancée par l’association Sociochaux, avait réuni de son côté mercredi près de 100 000 euros sous le slogan “Le FCSM est au bord du gouffre. Mobilisons-nous pour participer concrètement aux projets de reprise”. L’accord “est une belle lueur d’espoir, nous sommes ravis de cette reprise”, a déclaré à l’AFP Florian Pasqualini, membre des Sociochaux. “Mais il y a encore quelques jours d’angoisse, il va maintenant falloir convaincre le CNOSF que le projet est viable, qu’on peut repartir en Ligue 2, sauver le centre de formation et les emplois”. Sochaux est un des fondateurs du premier Championnat de France professionnel, en 1932-1933. Les Lionceaux ont été champions de France à deux reprises (1935, 1938) et ont remporté la Coupe de France deux fois (1937, 2007), ainsi que la Coupe de la Ligue en 2004.