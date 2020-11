[RÉSIPORTERS] Enquête dans les commerces en période de confinement

« Nous avons fait nos recherches pour savoir combien de commerçants et services des Résidences sont ouverts en cette période de crise sanitaire. Nous avons préparé nos questions avant de les contacter pour connaitre leur façon de travailler en cette période du confinement. Nous avons passé des appels, et nous nous sommes déplacés pour questionner les entrepreneurs.

Vu le nombre de refus, nous avons appris que le métier de journaliste n’est pas facile.

Il faut beaucoup se déplacer et beaucoup appeler, il faut être très curieux, patient et persévérant.

Il faut avoir beaucoup d’imagination pour poser toutes les questions. Il faut faire attention au temps de pas aller trop vite et de perdre du temps

Nous avons appris à nous mettre dans la peau d’un journaliste. Il faut avoir le juste milieu en tout, rester toujours zen et positifs malgré les refus »