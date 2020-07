[Zéro déchet] J’ai testé le dentifrice solide

J’ai donc testé différentes formules afin de trouver celle qui me correspondrait le mieux et j’ai fini par adopter le dentifrice solide fait-maison.

Mais comme toute transition vers le zéro déchet, si vous souhaitez tenter, cela se fait de manière progressive, presque en douceur, et surtout selon les goûts et pratiques de chacun. On essaie, on tente et surtout, on se laisse le choix de ne pas adhérer !