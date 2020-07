Les trois bons plans des conquérantes #3

My Ludikbox est une idée innovante made in Franche-Comté. C’est la salle de jeux Mille & Un Jeux à Trévenans qui surfe sur la vague de l’engouement des Français pour les jeux de société en créant la toute première box de jeux de société ! Vous savez les box, ce sont ces boîtes mystères qu’on reçoit chez soi ! On sait le thème, bien sûr, mais pas le contenu ! Sur leur site, vous pouvez choisir votre catégorie : ambiance, à deux, famille, stratégie et ensuite si vous voulez 2, 3 ou 4 jeux à l’intérieur. Le prix variant selon votre choix.

Et à partir de là, c’est 1001 jeux qui s’occupe de vous concocter une box avec des jeux différents, adaptés à tous âges. Car quand on est amateurs de jeux de société, c’est bien souvent un casse-tête pour trouver de nouveaux jeux, il y en a tellement ! Et bien là, plus besoin de se creuser le cerveau, gardez vos méninges pour le prochain plateau qui sera sur votre table ! Pas d’obligation d’engagement, ce qui est plutôt bien, vous pouvez choisir votre box, votre engagement et le montant, une vraie libert.

> Renseignements : https://myludikbox.fr/ – https://milleetunjeux.com/ (salles d’escape game).