Voitures électriques : le réseau de bornes de Stellantis s’étend en France

Fondé en 2021, l’opérateur se veut très ambitieux sur le long terme, alors que ses concurrents Tesla, Ionity (qui rassemble BMW, Ford, Hyundai, Mercedes et Volkswagen), Fastned ou TotalEnergies se sont déjà partagés l’Europe du Nord. Atlante vise ainsi à constituer le premier réseau de recharge en Europe du Sud, avec 3 000 bornes d’ici la fin 2023, et 35 000 bornes à horizon 2030. Il compte déjà des stations de recharge en Italie (34 ouvertes), en Espagne, au Portugal, et en France, qui devrait constituer à terme son plus grand marché.

Atlante va installer la majorité des bornes sur « des emplacements de transit », comme les routes nationales, autoroutes (quatre stations prévues sur le réseau Vinci) mais aussi sur les parkings des zones commerciales, comme à Châlons, a indiqué son directeur général pour la France, Jacques Galvani. En tant que filiale de NHOA, Atlante prévoit d’équiper ses stations en capacités de stockage d’électricité. Ajoutés à des panneaux photovoltaïques, ces ressources seront nécessaires pour « gérer la montée en puissance du véhicule électrique », selon M. Galvani, avec notamment des pics d’utilisation le weekend ou lors des départs en vacances.