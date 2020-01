Violation du secret professionnel: l’avocat de Jonathann Daval va demander le renvoi de son procès

Me Schwerdorffer est poursuivi pour avoir divulgué des informations en marge d’une audition de Jonathann Daval, poursuivi pour avoir tué sa femme Alexia en 2017.

Le procès de Me Schwerdorffer est audiencé ce jeudi 23 janvier à 9 h, devant le tribunal correctionnel de Strasbourg, où il a été délocalisé à la demande ses avocats, Jean-Baptiste Euvrard, Antoine Fittante et Marylène Correia. Ils devraient demander le renvoi à une date ultérieure : « Marylène Correia nous représentera tous trois et aura un pouvoir de représentation de Randall Schwerdorffer pour le représenter également, et pour solliciter le renvoi de l’audience », a expliqué Me Euvrard.

Les barreaux de Montbéliard (Doubs), Metz et Strasbourg, dont dépendent les trois avocats, « ont décidé de la grève illimitée », a-t-il ajouté.

En grève depuis trois semaines contre la réforme des retraites, les avocats multiplient en France les actions pour manifester leur colère.