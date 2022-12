Une coopérative citoyenne recherche des toits pour déployer du photovoltaïque

La société coopérative Coop solaire Nord Franche-Comté a été fondée par une vingtaine d’associés, bénévoles, sensibles au développement des énergies renouvelables. En 2020, les énergies renouvelables ont représenté 24 % du mix énergétique primaire français (13 % d’énergie hydraulique et 7,9 % d’énergie éolienne) ; sur le site de RTE, on peut suivre en direct la répartition de la production de l’énergie primaire en France (à découvrir ici). Le Gouvernement a la volonté de doubler la capacité des énergies renouvelables électriques en 2028, par rapport à 2017, sachant que les besoins électriques doivent augmenter en France de 40 % d’ici 2050, selon les estimations. Et au mois de septembre, les Eurodéputés ont approuvé une résolution prévoyant que les énergies renouvelables représentent 45 % du mix énergétique européen en 2030 ; en 2020, il était de 32,3 % (éolien, solaire et hydro-électricité).

La coopérative veut participer à ce déploiement des énergies renouvelables et à leur accélération. « Notre projet, c’est de trouver des toitures d’au moins 200 m2, orientées au Sud et inclinées d’environ 30° », indique le président de la coopérative, David Boileau, ancien directeur de Gaïa Énergie et aujourd’hui au pôle énergie Bourgogne-Franche-Comté, où il accompagne les établissements de santé et médico-sociaux dans la recherche d’économies d’énergie et dans le déploiement de production d’énergie solaire. Il connait donc parfaitement la cartographie des acteurs de l’énergie dans la région. La coopérative a été accompagnée par l’association Coopawatt pour se constituer. Elle a rejoint aussi un réseau national de sociétés citoyenne, Énergie partagée, « qui fédère l’ensemble des projets et acteurs de l’énergie citoyenne sur le territoire national », note la société.

La volonté est de louer ces toits à des collectivités, à des industriels ou à des exploitants agricoles. La coopérative signe un bail. C’est elle qui investit et installe la ferme solaire, puis revend l’électricité à EDF. La Coop solaire se positionne comme un tiers investisseur. Des réflexions pourront aussi être menées, pour accompagner des structures qui souhaiteraient investir mais auto-consommer l’énergie produite ; on vendrait alors le surplus.