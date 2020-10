Une batterie de mesures pour encourager l’achat de voitures électriques

Les ventes de véhicules électriques ont explosé en 2020 : plus de 70 000 véhicules électriques ont été vendus depuis le début de l’année, contre 30 000 sur la même période en 2019 (+ 132 %), ainsi que plus de 40 284 hybrides rechargeables (+ 239 %). Pour multiplier l’utilisation de ces nouveaux véhicules, le gouvernement combat également la peur de la panne : il tente d’accélérer le déploiement de bornes de recharge sur tout le territoire, avec un objectif fixé à 100 000 points de recharge ouverts au public d’ici la fin 2021.

L’idée, selon M. Djebbari, est d’installer « plus de bornes, et de meilleure qualité » sur tout le territoire, et de « grands corridors » bien équipés au niveau européen, en lien avec l’Allemagne et les Pays-Bas notamment. Plusieurs acteurs de la mobilité ont signé lundi une charte les engageant dans cet « Objectif 100 000 bornes ».

Les groupes de grande distribution, grands vendeurs de carburants, se sont engagés à multiplier les bornes sur leurs parkings, comme Leclerc (5 000 bornes d’ici fin 2022), Lidl, Casino et Système U. Total, Engie et la filiale d’EDF Izivia se sont également engagées sur des objectifs chiffrés. Les sociétés d’autoroutes ont aussi signé la charte, pointant cependant une « absence de modèle économique » pour les opérateurs de bornes sur autoroute, tant que les automobilistes n’utiliseront pas l’électrique pour leurs longs trajets.

Le président de la métropole du Grand Paris, Patrick Ollier (LR), a lui annoncé le déploiement de 5 000 bornes, avec 5 000 euros donnés à chaque commune par borne installée. L’idée est aussi d’augmenter la puissance des bornes: le dispositif Advenir, qui aide les collectivités territoriales et copropriétés désireuses de s’équiper, passe de 2 000 à 9 000 maximum en fonction de la qualité de la borne, avec également un système d’avance remboursable pour les copropriétés, a annoncé M. Djebbari.