Une aide-soignante de la Rosemontoise décède du covid-19

« Nous adressons nos condoléances les plus sincères à sa soeur et à toute sa famille et les assurons de notre soutien en ces moments si douloureux », écrivent les administrateurs de l’établissement et l’ensemble des personnels de La Rosemontoise dans un communiqué adressé aux rédactions. « Monsieur David Philot, Préfet du Territoire de Belfort, Monsieur Pierre Pribile, Directeur général de l’ARS Bourgogne-Franche-Comté et Monsieur Florian Bouquet, Président du Conseil départemental du Territoire de Belfort, s’associent à notre tristesse et transmettent leurs plus sincères condoléances à la famille de Madame Boulak », notent également les administrateurs.