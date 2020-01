Un service délocalisé des finances publiques à Belfort en 2021

Dans son dossier de candidature, le territoire vante ses atouts : l’offre immobilière accessible ; la fiscalité ; la proximité de la gare TGV et de l’Euroairport ; l’offre petite enfance ; le dynamisme culturel dont la locomotive sont les Eurockéennes ; l’enseignement supérieur ; ou encore la filière hydrogène qui se développe. Le projet, résumé sous le slogan « Belfort au cœur et à cœur », avec le drapeau européen inscrit dans le premier « cœur », formulait deux sites d’implantation : à la JonXion et au Techn’Hom. Le service devrait toutefois s’installer dans la cité du Lion, au Techn’Hom où l’on dispose d’une offre immobilière. Les détails ne sont aujourd’hui pas encore connus. « La nature exacte des services concernés de la DGFIP, leur dimensionnement, ainsi que le calendrier détaillé des opérations seront précisés dans un second temps en fonction de l’avancée des concertations avec les représentants du personnel », prévient le communiqué de presse. Damien Meslot évoque « plusieurs dizaines d’agents ».

À quelques semaines des élections municipales, cette annonce n’est pas neutre. Damien Meslot a poussé son avantage, en glissant que le ministre l’avait prévenu directement, ce mercredi matin, même si Gérald Darmanin n’est plus membre du parti Les Républicains. Christophe Grudler, député européen, proche de la majorité gouvernementale, a aussi rapidement envoyé un communiqué de presse. Pour ne pas se laisser distancer… Lui aussi revendique un contact direct ! « C’est un excellent signal de l’État. Le gouvernement inverse la tendance, initiée par les précédents gouvernements, de fermeture des services publics dans les villes moyennes, en y relocalisant de l’emploi public », écrit-il. Le sénateur Cédric Perrin a aussi adressé un communiqué. Mais pour appuyer le discours de Damien Meslot. « Après les récentes annonces d’implantation de deux plateformes logistiques, c’est encore une très bonne nouvelle pour notre département, fruit d’un travail mené́ par Damien Meslot qui, une fois de plus, a su mettre en avant l’attractivité́ du Territoire de Belfort », déclare-t-il. On n’est jamais trop prudent.