Trois infos à retenir sur OGF, fabricant de cercueils à Jussey

Le groupe OGF produit 144 000 cercueils par an. Le site de Jussey en produit 8 000 par mois. C’est le plus gros site de fabrication en Europe, comme le rappelait cet automne, France bleu. 120 collaborateurs travaillent dans ce site, qui s’étend sur 10 hectares. À cause de la crise sanitaire actuelle, on prévoit une hausse de l’activité de 10 %, passant la cadence des cercueils fabriqués par jour de 370 à 410 à Jussey. « Tous ses cercueils sont « made in France », fabriqués à 99 % dans des bois français (chêne, hêtre, pin …) qui proviennent de filières éco-certifiées. Le Groupe peut ainsi se prévaloir du label PEFC qui garantit la gestion durable de la forêt par les fournisseurs. Il assure ainsi le renouvellement et la protection des fonctions vitales des forêts », indique OGF sur son site. France bleu assure que 90 % du bois vient de forêts dans un rayon de 50 km autour de l’usine.