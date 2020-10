Territoire Habitat : l’immeuble hydrogène franchit une étape importante

L’objectif de ce bâtiment autonome est de réduire les charges locatives. « Les charges de chauffage et de réchauffage de l’eau chaude sanitaire (y compris frais de maintenance) sont en moyenne de 800 euros par logement et par an (100 euros de frais de maintenance et 700 euros de coûts d’énergie). L’utilisation d’un bâtiment autonome en énergie permettrait de réduire fortement les charges locatives, indique la fiche du projet à ce sujet. Du fait de la complexification des systèmes, les frais de maintenance augmenteront, estimés à terme à 150 euros par logement et par an, mais les frais d’énergie disparaîtront. La baisse des charges d’énergie sera donc de plus de 80 %. » Il y aura toujours des charges, liées à la maintenance de l’ascenseur ou du nettoyage par exemple, mais elles ne seront plus marquées par la consommation d’énergie.

Après cette seconde étape qui permettra de notifier le marché de l’innovation – Le bailleur se donne 6 mois pour notifier, mais ce calendrier n’est pas figé, il peut évoluer en fonction du temps nécessaire aux dépôts des dossiers et du délai de dialogue avec les candidats – on publiera le marché de conception-réalisation des bâtiments. La dernière étape. À ce moment-là, on saura comment le système doit fonctionner. Et la volonté sera, dans la mesure du possible, de travailler avec des entreprises du Territoire de Belfort, « en mettant en lumière les compétences hydrogène du Territoire de Belfort », indique la direction de Territoire Habitat. Le début des travaux ne doit pas être attendu avant l’automne 2021.