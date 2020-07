Territoire de Belfort : les comptes d’Essert « dans un état critique »

La nouvelle équipe municipale élue le 15 mars à Essert (Territoire de Belfort) alerte sur « la situation financière critique de la Ville d’Essert ». Aussitôt élue, l’équipe de Frédéric Vadot a commandité un audit financier. Diligenté par M. Cochet, du cabinet KPMG – service public a rendu des conclusions qui ont été rendues publiques dans un communiqué publié sur le site de la mairie. Selon la mairie, le résultat est sans appel : le budget est déséquilibré depuis plusieurs années et a passé les contrôles de légalité via de la vente de patrimoine ou encore des recours à l’emprunt que la commune en l’état ne pourra pas honorer. Essert est désormais à quelques mois de la mise sous tutelle si aucune action forte n’est prise d’ici-là. »

L’équipe de Frédéric Vadot admet que « des facteurs extérieurs ont accéléré le phénomène (baisse des dotations de l’État et plus récemment crise COVID) » mais affirme que « les facteurs internes des choix passés pèsent encore plus sur la situation ». Parmi ceux-ci « des choix d’investissements importants, alors que la capacité financière de la commune était nulle voire négative. « La gestion de la masse salariale, qui avait en son temps provoqué la démission de l’adjoint finance, explique également l’augmentation significative des dépenses incompressibles et limite désormais les marges de manœuvre de l’action communale », concluent les élus.

La commission des finances de la commune a prévu une réunion ce samedi, avant le conseil municipal du 29 juillet qui devra valider les comptes des deux années.