Territoire de Belfort : en ce 15 février, 12 000 personnes ont perdu leur passe vaccinal

Promesse d’un passe supprimé d’ici avril, oubli, vacances… Les hypothèses sont nombreuses pour essayer de trouver la cause de non-injection de la dose dite « booster » de 12 000 Terrifortains. La préfecture a donc tenu à faire un point à ce sujet, pour rappeler que la troisième dose est essentielle. « Elle confère une immunité supérieure et permet de conserver son passe vaccinal, un rappel qui doit se faire quatre mois après la seconde dose », rappelle Christophe Duverne, directeur de cabinet à la préfecture. « Même si les chiffres sont rassurants, la situation reste préoccupante avec un plateau haut en terme d’hospitalisation pour les plus de 65 ans », affirme Sandrine Marchetti, adjointe territoriale à l’Agence régionale de santé. En ce sens, l’hôpital Nord Franche-Comté a d’ailleurs prolongé de 15 jours son plan blanc, qui devait arriver à terme le 14 février.

Au centre de vaccination de Danjoutin, le personnel n’a pas remarqué de pic. Il n’y a pas eu d’effet 15 février. « Une méconnaissance de la date butoir ou les vacances peuvent expliquer ces chiffres », confie Christophe Duverne. « Les promesses de levée du passe mi-avril y sont aussi sûrement pour quelque chose », renchérit le directeur de cabinet. Il rappelle que pour ces 12 000 personnes, leur passe sera à nouveau valide 7 jours après leur 3ème injection. Il appelle à le faire sans attendre. Une période de tolérance d’une semaine a néanmoins été annoncée entre-temps par l’Etat pour les personnes ayant fait leur rappel hier ou aujourd’hui (15 février).