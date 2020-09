General Electric : consternation unanime chez les politiques

Parti communiste français : « De nouvelles suppressions massives d’emplois sont annoncées dans la branche Energies Renouvelables de General Electric, touchant principalement la production d’énergie hydraulique et des réseaux électriques. Si nous attendons la communication officielle des syndicats de salariés pour connaître l’ampleur exacte de ce plan, les plus grandes inquiétudes sont de mise sur le devenir de la branche Hydro à Belfort mais aussi en France. Belfort développe l’alternateur qui accompagne la turbine hydraulique, en fournissant des équipements neufs mais aussi en réalisant des réhabilitations qui nécessitent des connaissances acquises sur le très long terme. En se privant de compétences indispensables aux différents services fournis, en segmentant un peu plus la filière hydraulique au nom d’une profitabilité immédiate de l’activité, General Electric met en danger la maîtrise française et européenne d’un secteur stratégique des sources renouvelables, faisant la preuve une nouvelle fois que la logique d’accumulation propre au capital est incompatible avec un développement industriel au service des besoins humains et de la planète. On ne peut plus laisser faire. Les exigences citoyennes fortes et légitimes en faveur de la transition énergétique doivent obtenir des réponses concrètes, des actes forts. Le Parti Communiste propose une réappropriation publique et sociale des équipements industriels de la fourniture d’électricité, impliquant à la fois une intervention financière de la Banque Publique d’Investissement (BPI) et un contrôle par les salariés de l’utilisation des financements et des richesses produites dans l’entreprise. Il est en campagne pour faire grandir cette perspective politique dans la population, en faisant signer à Belfort et ailleurs en France une pétition « Pas d’électricité sans industrie, pas de choix citoyen sans maîtrise industrielle ». Les leviers politiques existent pour faire plier General Electric, lié à la France par des engagements forts. »