Stellantis fonce dans l’autopartage et avale Share Now 

La recette de la rentabilité est difficile à trouver dans l’autopartage, comme le montre l’histoire méandreuse de Share Now: le service avait été lancé par BMW et Mercedes-Benz, qui avaient fusionné les offres Car2Go et DriveNow. Mais au fil des années, le service avait réduit la voilure, quittant même complètement l’Amérique du Nord — où les constructeurs américains eux-mêmes tentent de trouver la formule gagnante, mélangeant autopartage et locations de voitures. En Europe dernièrement, le géant Volkswagen a racheté le loueur Europcar pour le transformer en « grande plateforme de mobilité » qui offrira également de l’autopartage et de la gestion de flottes d’entreprises, l’autopartage seul n’étant pas jugé capable de générer des bénéfices. Free2Move et son application se veulent un portail unique pour offrir l’accès à une voiture pour une durée allant de quelques minutes à plusieurs mois. Elle dispose de 450.000 véhicules pour la location mais aussi de 500.000 places de parking et de 250.000 bornes de recharge électrique. Le rachat annoncé mardi va lui permettre de quintupler sa flotte d’autopartage, en ajoutant les 10.000 véhicules de Share Now à ses 2.500 implantés dans sept villes en Europe et aux Etats-Unis. Share Now lui rapportera 3,4 millions de clients.