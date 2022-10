Stellantis convertit progressivement tous ses sites français à l’électrique

Les Peugeot 308, 308 break et 408 électriques seront notamment produites à Mulhouse (Haut-Rhin), a indiqué M. Tavares au côté du président de la République Emmanuel Macron, qui visitait le stand Peugeot. Les SUV 3008 et 5008 électriques seront produits à Sochaux (Doubs) et le futur SUV électrique de Citroën à Rennes, a précisé le groupe. « On est en train de crédibiliser cette trajectoire qu’on s’est fixée, celle d’obtenir deux millions de véhicules électriques produits en France en 2030 », a salué le président de la République.

« On a déjà sécurisé un million à horizon 2026-2027 », a poursuivi M. Macron. « On sera là pour soutenir et accompagner dans la durée, pour faire de la France à nouveau une grande terre automobile de demain », a-t-il promis. Le groupe franco-italo-américain Stellantis, dont l’État français est actionnaire, produisait notamment déjà la DS3 et l’Opel Mokka électriques à Poissy (Yvelines) et des utilitaires électriques à Hordain (Nord). Le groupe va également produire des batteries électriques à Douvrin (Pas-de-Calais). Son concurrent Renault a pour sa part multiplié les annonces concernant la production en France de ses R4 et R5 électriques.

Alors que la transition vers l’électrique fait craindre un redimensionnement des usines, « tous nos sites industriels (en France) ont maintenant devant eux un avenir qui est clair », a souligné M. Tavares, « et la technologie nécessaire pour faire face à la concurrence, notamment la concurrence chinoise que vous pouvez voir aujourd’hui sur ce Mondial de Paris ». « Les sites français de Stellantis sont donc tous maintenant électriques et leurs productions permettront à l’entreprise d’être au rendez-vous de la neutralité carbone en 2038 », a souligné le groupe dans un communiqué.