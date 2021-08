Le vélo à l’international dans le Pays de Montbéliard avec le 2ème tour du Pays de Montbéliard UCI

Le tour du Pays de Montbéliard UCI se déroulera du 27 au 29 août. Le 27 août, 1er jour de course, les cyclistes commenceront par Bethoncourt où ils disputeront un prologue individuel de 3,6 km. Premier départ à 14 h, dernier départ à 16 h 30. « Il y a aura des départs toutes les minutes environ. C’est une course qui va se courir en moins de cinq à six minutes », explique Gilles Blanchot, qui a conçu les parcours. Le 28, direction Hérimoncourt pour la première étape avec un circuit de 18,3 km à parcourir huit fois, soit 146,5 km. « C’est un circuit particulièrement difficile et sinueux, qui mettra au défi les sportifs », explique l’organisateur.

Dernière étape : Etupes. 162,6 km. neuf tours dont 1 de 16,2 km et huit de 18,3 km. Départ 11 h, arrivée 15 h 10. « Le but était de penser aux cyclistes avant tout. Ils nous ont demandé de finir tôt pour avoir le temps de se remettre, alors on a fait en fonction », confie l’organisateur, Gilles Blanchot. Sept maillots sont en jeu, soit un par grand partenaire: temps individuel, points chauds, classement de la montagne, classement des jeunes coureurs nés entre 2001 et 2002, meilleur coureur. Et deux maillots un peu spéciaux et chers au cœur de CC Etupes : un maillot classement du kilomètre, en l’honneur de Robert Orioli, fondateur du CC Etupes décédé fin 2019, ainsi qu’un maillot de la combativité, en honneur à Jules, le fils de l’un des organisateurs décédé d’une leucémie.