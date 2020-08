Deux nouveaux cas de juments mutilées dans le Jura

Une enquête a été ouverte pour « actes de cruauté » après les mutilations de deux juments ce week-end dans le Jura, nouvelles répliques de faits similaires qui se sont multipliés ces derniers

mois à travers la France, a-t-on appris lundi auprès du parquet. Les juments, qui ont survécu, ont été attaquées à Ranchette et à Leschères, près de Saint-Claude, et ont subi des mutilations au niveau des parties génitales, a précisé le procureur de la République de Lons-le-Saunier, Lionel Pascal, dénonçant des « actes barbares ».

L’enquête pour « actes de cruauté sur un animal domestique » a été confiée à la brigade de recherches de la gendarmerie de Saint-Claude, en relation avec l’Office central de lutte contre les atteintes à l’Environnement et à la Santé publique, a-t-il précisé, confirmant des informations du quotidien régional Le Progrès. « Ce sont des faits qui retiennent toute mon attention et sur lesquels j’ai demandé à ce que tous les moyens soient mis pour qu’on mette un terme » à ces attaques qui relèvent « de la pure cruauté », a-t-il ajouté.

Ces deux nouveaux cas surviennent une dizaine de jours après la mort d’une autre jument dans le Jura, retrouvée mutilée mi-août à Thoiria. Une jument a également été découverte lundi morte et mutilée, l’oreille droite coupée, dans un champ près de Mauléon, dans les Deux-Sèvres.

« A ce stade, aucun lien objectivé » ne relie les faits de ce week-end avec le cas de Thoiria, a indiqué M. Pascal. « Mais ce sont des attaques qui visent des équidés, avec des mutilations, et le mode pératoire, sans être exactement le même, est quand même très proche », a-t-il noté.