Covid-19 : les chiffres du dernier jour de confinement

« L’épidémie de covid-19 poursuit sa lente décrue dans notre région et la pression exercée sur le système de santé diminue progressivement, constate l’ARS dans son communiqué du dimanche » 10 mai, dernier jour du confinement. On enregistre ce jour 1 000 hospitalisations (1002 hier samedi ; -2) dans notre région pour des formes graves de covid-19, dont 106 dans les services de réanimation (11 hier ; – 5) (921 hier ; +5). 926 décès sont recensés en établissements de santé ; 2786 personnes sont sorties d’hospitalisation 2783 hier ; +3). Ces données confirment la poursuite de la décrue de l’épidémie dans notre région mais également la nécessaire prudence à respecter par chacun d’entre nous au moment de la phase de déconfinement, afin de ne pas compromettre cette tendance encourageante. Dès le 11 mai, la vie sociale va progressivement reprendre son cours et le déconfinement entraînera mécaniquement une augmentation des contacts au sein de la société. Il faut donc l’accompagner pour réduire au maximum les risques de contamination. C’est l’affaire de tous ! »

L’ARS détaille les mesures de précaution à respecter dans les jours, semaines, voire mois à venir.