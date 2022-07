Sécheresse : l’alerte maximale déclenchée dans le haut Doubs

Est, notamment, interdit :

• l’interdiction de lavage des véhicules, y compris en station de lavage professionnelle, sauf impératif sanitaire ;

• l’interdiction d’arroser les massifs fleuris, plantations en contenant, pelouses ;

• l’interdiction d’arroser les stades enherbés ;

• l’interdiction d’arroser les espaces verts ;

• l’interdiction de remplir ou vidanger les piscines privées…

« Des opérations de contrôles sont réalisés par les services de police, la gendarmerie, l’Office français de la biodiversité (OFB), la direction départementale des territoires du Doubs (DDT) et l’unité départementale de la Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (UD DREAL) afin de s’assurer de la bonne application des restrictions sur l’ensemble du département », met en garde la préfecture. Plus de pédagogie à présent. Les contrevenants s’exposent à une contravention. « En cas d’aggravation de la situation dans le reste du département, et conformément aux arrêtés cadre en vigueur, de nouvelles mesures de restriction et de limitation des usages de l’eau pourraient être engagées rapidement », met encore en garde la préfecture.

Le préfet du Doubs fait appel à la vigilance et au civisme de chacun pour mettre en application ces mesures et réduire sa consommation d’eau. « La ressource en eau est une ressource rare : soyons vigilants et économisons-la », conclut-elle.