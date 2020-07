L’association met en place, jusqu’au 31 août, des visites guidées bilingues (français-anglais et français-allemand), à 15 h, tous les jours. « Un médiateur culturel fera découvrir l’histoire si unique de ce haut lieu d’architecture moderne où se côtoient trois grands architectes du XXe siècle : Le Corbusier, Jean Prouvé et Renzo Piano », indique l’association. Les inscriptions sont obligatoires et les places sont limitées (mesures sanitaires liées à la crise de la covid-19 et des distances à respecter).