Risques d’orages à partir de 16 h dans le nord Franche-Comté

Météo France a placé le Territoire de Belfort, le Doubs et la Haute-Saône en vigilance orange en raison de risques d’orages ce lundi 13 mars de 16 h à 22 h. « Durant cet épisode orageux, de fortes rafales de vent, de fortes pluies et de la grêle sont attendues, annonce un communiqué de la préfecture du Territoire de Belfort. Une dégradation orageuse va balayer une moitié sud-est du nord-est de la France avec des rafales de vent, de fortes pluies et de la grêle. A partir du milieu d’après-midi, une dégradation orageuse aborde la Bourgogne pour évoluer vers la Franche-Comté, le sud de la Champagne, de la Lorraine et de l’Alsace. Ces orages, dont la précocité en saison est exceptionnelle, vont occasionner des rafales de vent entre 80 et 110 km/h, de fortes pluies donnant 20 ou 30 mm en 30 minutes ou 1 heure, et de la grêle.»

Ces orages durent deux à trois heures, souvent en deux salves, puis une nette amélioration se dessine après leur passage en soirée ou début de nuit.

« Cet événement très inhabituel pour la saison, nécessite une vigilance particulière compte-tenu du risque de phénomènes intenses associés », prévient la préfecture.

Conséquences possibles :

– Violents orages susceptibles de provoquer localement des dégâts importants.

– Des dégâts importants sont localement à craindre sur l’habitat léger et les installations provisoires

– Des inondations de caves et points bas peuvent se produire très rapidement. Quelques départs de feux peuvent se produire très rapidement également. Quelques départs de feux peuvent être enregistrés en forêt suite à des impacts de foudre non accompagnés de précipitations.