PSA : une équipe de nuit de retour le 31 août à Sochaux

« C’est une bonne nouvelle pour PSA, pour les salariés et pour l’ensemble du nord Franche-Comté, salue le syndicat Force ouvrière, avant de remarquer : Un retour conséquent d’intérim sera nécessaire chez PSA, mais également chez les sous-traitants. » De son côté, la CFE-CGC, cette annonce « est une bonne nouvelle », compte tenu des « volumes de production très tendus et [de] la surcharge de nos équipes en sous effectifs ». « Nous vous réitérons notre demande de libérer les TAM et RU qui sont actuellement en poste afin qu’ils puissent retourner à leurs activités de management et de fonction d’appui », indique également la CFE-CGC.

La production journalière doit atteindre 1 900 voitures avec le retour de ces différentes équipes. Cela représente une charge de production de 86 % par rapport à la situation avant le covid-19. Il manque toujours la tournée VSD.

Avant le confinement, l’usine PSA Sochaux, qui emploie 7 300 employés permanents, faisait travailler 2 000 intérimaires.