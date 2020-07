PMA : Marie-Noëlle Biguinet n’est plus candidate

« Aussi, afin de ne pas en rajouter à cette situation difficile, compliquée par la composition du corps électoral de notre nouvelle agglomération, afin d’assurer une stabilité à la gouvernance de PMA dans une démarche d’union pour l’efficacité au service de Pays de Montbéliard Agglomération, après discussion et en accord avec les élus de la majorité de notre ville, j’ai décidé de renoncer à ma candidature pour la présidence de PMA, en faveur de Charles de Demouge », se justifie-t-elle. Un désistement en faveur de Charles Demouges d’autant plus surprenant que les divisions entre les deux personnalités politiques sont fortes depuis plusieurs années. Et ces dernières semaines, la députée doubiste Les Républicains Annie Genevard avait même soutenu la candidature de Marie-Noëlle Biguinet au détriment de celle de Charles Demouge. « Notre territoire mérite que nous unissions nos forces et nos compétences », écrit également Marie-Noëlle Biguinet.

En lice, ce samedi, il y a le socialiste Martial Bourquin, maire d’Audincourt, la candidature surprise Nicolas Pacquot (sans étiquette), maire d’Étouvans et le sortant Charles Demouge, du parti Les Républicains (retrouvez leurs propositions). 112 conseillers communautaires, représentant les 72 communes de l’agglomération, doivent se prononcer ce samedi matin. Les scrutins municipaux ont eu tendance à confirmer les maires en place. En sera-t-il de même ce samedi pour la présidence de Pays de Montbéliard Agglomération ?