Pays de Montbéliard : la baignade surveillée de la base de loisirs de Brognard a ouvert le 5 juin

Jusqu’au 1er septembre, de 11 h 30 à 19 h 30, la base de loisirs de Brognard sera surveillée par son équipe de maîtres-nageurs sauveteurs. L’équipe est composée de sept sauveteurs et de deux chefs de poste pour le mois de juin, puis de neuf sauveteurs et deux chefs de poste pour juillet et août. La base de loisirs de Brognard est un lieu de promenade et de baignade qui a su évoluer en proposant des activités en plein air, sur la plage comme dans l’étang du Pâquis. 120 hectares attendent les visiteurs. La base est le point de départ de quatre balades. Sur place, quatre terrains de beach-volley, ainsi qu’un parking de 900 places sous vidéoprotection sont là pour favoriser l’accès des visiteurs.