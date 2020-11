Ouverture des commerces : le tribunal administratif de Besançon donne raison aux préfets

« Par quatre ordonnances, le juge des référés ordonne la suspension des arrêtés des maires d’Audincourt, de Rougemont, de Delle et de Beaucourt », indique le juge des référés du tribunal administratif de Besançon dans son ordonnance du 5 novembre. Elle a été rendue à la suite d’une saisie des préfets du Territoire de Belfort et du Doubs. Ils contestaient ces arrêtés municipaux autorisant l’ouverture de tous les commerces, en opposition aux règles éditées par la mise en place du nouveau confinement, n’autorisant l’ouverture que des commerces dits essentiels. « Les commerces de ces quatre communes resteront donc fermés », poursuit l’ordonnance.

« Le maire ne peut prendre des mesures supplémentaires destinées à lutter contre la catastrophe sanitaire sauf si des raisons impérieuses liées à des circonstances locales en rendent l’édiction indispensable et à condition de ne pas compromettre, ce faisant, la cohérence et l’efficacité de celles prises dans ce but par les autorités compétentes de l’État », rappelle le juge des référés dans son ordonnance. Dans son arrêté, le maire d’Audincourt, note l’ordonnance, « soutenait » que les commerces n’étaient pas fermés par le décret du 29 octobre, car les livraisons et retraits étaient autorisés. « Mais le juge considère qu’en autorisant l’accès du public à l’intérieur de l’ensemble des commerces de la commune, l’arrêté du maire méconnaît, en les allégeant, les dispositions de l’article 37 du décret du 29 octobre 2020 qui n’autorise l’accueil du public, en dehors des livraisons et retraits de commandes, que dans les établissements qui assurent une activité de distribution de biens et services de première nécessité », peut-on lire dans l’acte judiciaire.