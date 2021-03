Optymo et la gendarmerie formalisent un partenariat sur le réseau suburbain

Des actions conjointes sont menées depuis longtemps entre le syndicat mixte des transports en commun (SMTC), qui gère le réseau Optymo, et la gendarmerie nationale sur le réseau de transport suburbain. Mais jamais ces relations n’avaient été formalisées. Cette fois-ci, les deux opérateurs veulent « aller plus loin », relève Marc Rovigo, directeur du syndicat. Ces échanges concernent une petite vingtaine de lignes et sept transporteurs indépendants qui travaillent pour Optymo.

Plusieurs phénomènes encouragent à formaliser ces échanges. « Les phénomènes d’incivilités sont croissants dans les transports », remarque d’abord Marc Rovigo, qui rassure quand même en disant « que Belfort n’est pas le Far West ». « Mais il y en a suffisamment pour fragiliser l’ambiance dans les bus », note-t-il. Ensuite, contrairement aux lignes urbaines, les chauffeurs ne sont pas salariés d’Optymo. Et le syndicat s’est aperçu que le mythe « de la peur du gendarme » était bien présent chez les chauffeurs et les patrons des entreprises, ce qui ne facilite pas le travail avec les forces de l’ordre.