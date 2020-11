« Nous avons des lits, des respirateurs, mais nous avons besoin de bras »

Pour assurer la continuité des soins, les consultations sont majoritairement maintenues à l’Hôpital Nord Franche-Comté. Les mesures barrières doivent être strictement respectées au sein de l’hôpital afin de protéger les patients et les professionnels. Le port d’un masque chirurgical (jetable) est obligatoire et la distanciation physique en salles d’attente doit être respectée. Les accompagnants ne sont autorisés en consultations que pour les patients dans les situations suivantes : Personne âgée dépendante ; Mineur ; Personne handicapée nécessitant une aide ; Personne étrangère ne parlant pas français ; Conjoint·e de la future mère. Des restrictions d’accès à l’hôpital sont installées. Seules les personnes détenant une convocation de consultation, un SMS de confirmation de rendez-vous ou une autorisation de visite seront autorisées à pénétrer dans les locaux de l’hôpital. Tous les rendez-vous doivent dorénavant être pris par téléphone auprès des secrétariats de consultations correspondant. Les visites aux patients sont autorisées à raison d’un visiteur par patient par jour, et pendant une durée d’1 heure 30 maximum. Elles sont soumises à la délivrance d’une autorisation écrite délivrée par le secrétariat d’hospitalisation après validation médicale. En pédiatrie et en néonatalogie, un seul parent est autorisé à rester avec son enfant après accord du médecin. En salle de naissance, le conjoint (ou la conjointe) de la patiente pourra être présent. Les sorties précoces des patientes seront favorisées. Les visites au sein de nos EHPAD (Les Magnolias et Maison Joly) et du CHSLD Le Chênois sont autorisées mais limitées à une personne simultanément par résident, et se font sur rendez-vous. Toutes les personnes hospitalisées à l’hôpital Nord-Franche-Comté font l’objet d’un dépistage. Aux urgences, « nous demandons aux accompagnants de ne pas attendre leurs proches en salle d’attente pour limiter la présence simultanée de personnes en salle d’attente et permettre le respect des règles de distanciation », indique l’hôpital.