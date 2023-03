Neext Engineering s’associe à deux leaders du nucléaire et au CNRS

Sparta cherche aussi « à révolutionner », dixit Jean Maillard, la construction des centrales nucléaires, en innovant « dans la façon dont nous concevons, intégrons et exploitons un système énergétique modulaire », ajoute le communiqué. « Les outils numériques innovants de Neext engineering seront développés pour configurer la centrale à la demande, rationaliser la préfabrication, optimiser la livraison et enfin faire fonctionner le système », complète le communiqué. « Nous sommes là pour ouvrir de nouvelles voies », insiste Jean Maillard, ingénieur diplômé des Arts et métiers. « Je ressens de cette équipe le même enthousiasme, le même désir d’innovation et le même potentiel que dans les années 1950 lorsque nos partenaires ont commencé à façonner la souveraineté nucléaire française », confie pour sa part Nicolas Moulin, co-fondateur de Neext Engineering. C’est l’ancien dirigeant de la co-entreprise « nucléaire » GE-Alstom, nommée Geast ; elle était née du rachat de la branche énergie d’Alstom par General Electric.

Fin mars, les partenaires déposeront le dossier France 2030. Ils attendent la réponse au cœur de l’été. Si elle est positive, Neext Engineering recrute dès que possible 25 personnes, installées dans de futurs bureaux à Belfort, dont la région dispose de la main d’œuvre qualifiée. Ils recruteront des ingénieurs intégrateurs, des ingénieurs multi-physique et des développeurs informatiques. Si Sparta est lauréat de l’appel à projet, 10 millions d’euros seront fléchés vers les quatre partenaires ; l’enveloppe globale de cet appel à projet s’élève à 500 millions d’euros. Commencera alors une période de recherches pour développer Sparta, jusqu’en décembre 2025. Dès 2026, la volonté est d’être au minimum 50 personnes pour mettre en place le projet. Et en 2030, un démonstrateur opérant est attendu. Aujourd’hui, la puissance de la centrale est envisagée « entre 100 et 600 MW thermique », indique Jean Maillard. Les premières années du projet serviront justement à déterminer la première gamme de puissance.