Ne pas oublier les start-ups de l’hydrogène à l’échelle locale

« Les nombreuses start-up et PME-PMI de l’hydrogène sont prêtes à contribuer à la croissance économique attendue, en devenant des relais essentiels à l’échelle locale et régionale », note Pierre Forté, président de Pragma Industries et membre cofondateur d’Entrepreneurs for Hydrogen. Ces entreprises interviennent comme concepteurs et installateurs de solution de transformation de l’énergie, comme créateurs de produits dans la mobilité, mais aussi dans l’alimentation en électricité de produits nomades. « Elles représentent un atout majeur pour constituer une filière industrielle solide que nous appelons tous de nos vœux », poursuit-il.

À l’horizon 2050, le Gouvernement estime que l’hydrogène et les piles à combustible représenteront un chiffre d’affaires de 40 milliards d’euros et plus de 150 000 emplois en France. A plus court terme, les industriels de l’hydrogène estiment que 12 000 emplois pourraient être créés dans les 10 prochaines années. « Le groupe Entrepreneurs for Hydrogen entend poursuivre ses travaux et formuler des propositions concrètes aux pouvoirs publics, complémentaires aux actions initiées par les grands groupes du secteur, en juin dernier », indique le groupe dans un communiqué de presse. Avant de conclure : « Nous sommes collectivement en mesure de répondre aux attentes des pouvoirs publics. Il faut cependant veiller à tirer les leçons du passé, afin d’éviter des situations comme le retard préjudiciable du lancement du plan ‘Airbus de la batterie’ ou encore le déploiement des infrastructures télécoms où les producteurs français de fibre ne trouvent pas leur place. »