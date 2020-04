Meurtre d’Alexia Daval : le procès de son mari Jonathann reporté à cause du coronavirus

Le procès de Jonathann Daval, qui a avoué le meurtre de son épouse Alexia en 2017, a été reporté de novembre à mars en raison de l’épidémie de coronavirus, a-t-on appris jeudi auprès de son avocat. « On nous a demandé notre accord avant sur la date et on a accepté vu les circonstances, mêmes si cela ne nous arrange pas », a expliqué à l’AFP Me Randall Schwerdorffer, confirmant une information du journal Le Parisien.

Le procès de l’informaticien devait se tenir du 16 au 20 novembre devant la cour d’assises de Haute-Saône, à Vesoul. Il se déroulera finalement en mars 2021. « Enfin ! C’est important qu’il puisse donner des explications sur son histoire de couple, au centre des débats, et sur cette soirée », s’était réjoui Me Randall Schwerdorffer lorsque cette date avait été annoncée mi-mars, estimant « important pour un accusé d’avoir une date à mettre sur l’échéance ».

Jonathann Daval doit être jugé pour « meurtre sur conjoint », des faits passibles de la réclusion à perpétuité. Alexia Daval, une employée de banque de 29 ans, avait été retrouvée morte, dissimulée sous des branchages et partiellement brûlée, le 30 octobre 2017 en Haute-Saône.

Son mari Jonathann s’était d’abord fait passer pendant trois mois pour un époux éploré, sans nouvelles de sa femme partie faire son jogging, avant de reconnaître l’avoir frappée et étranglée dans la nuit du 27 au 28 octobre 2017 à leur domicile de Gray-la-Ville (Haute-Saône), lors d’une violente querelle conjugale.

À l’issue d’une reconstitution du meurtre effectuée le 17 juin dernier, Jonathann Daval avait admis avoir procédé à la crémation partielle du corps d’Alexia dans un bois voisin.