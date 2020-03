L’Insee publie chaque semaine le nombre de décès

« Au niveau national, le nombre de décès totaux enregistrés à la date du 26 mars 2020 et survenus entre le 1er et le 16 mars, est ainsi toujours inferieur aux décès survenus entre le 1er et le 16 mars, en 2018 ou 2019 (26 900 décès en 2020 contre respectivement 28 600 et 32 900 en 2019 et 2018 sur les périodes équivalentes) », observe l’Insee. Dans certains départements, on observe toutefois plus de décès. Ce sont les départements touchés en premier par la pandémie du coronavirus Covid-19. « Entre le 1er mars et le 16 mars 2020, le nombre de décès enregistrés dans le Haut-Rhin est de 38 % supérieur à ceux enregistrés sur la même période en 2019 ; l’augmentation est notamment de 31 % en Corse du Sud, 16 % dans les Vosges et 14 % dans l’Oise », note l’Insee. Ce chiffre n’est pas une estimation de « la surmortalité́ liée au Covid-19 », modèle l’institut. Pour disposer de cette donnée, il faut « des modélisations économétriques mises en œuvre par Santé Publique France. »

En ne s’intéressant qu’aux avis de décès transmis par voie dématérialisée (93 % des décès totaux), qui permettent d’analyser une plus grande période (jusqu’au 20 mai), on peut observer un renforcement des tendances précédentes. « Les décès dont les données ont été́ transmises par voie dématérialisée survenus entre le lundi 16 et le vendredi 20 mars sont supérieurs de 65 % dans ce département à ceux enregistrés la semaine précédente, du lundi 9 au vendredi 13 mars. La hausse est de 23 % dans l’Oise et de 20 % dans les Vosges », relève finalement l’Insee.