L’industrie du nord Franche-Comté à l’honneur gare de l’Est à Paris

Du 1er au 31 mars, les savoir-faire d’Alstom, General Electric, Lisi, Gaussin, H2SYS, VMC Pêche, M-Plus Group et Selectarc seront mis à l’honneur à la gare de l’Est, à Paris. Sur le parvis de la gare et à l’intérieur. « Le Territoire d’industrie Nord Franche-Comté a été retenu par l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT), au côté de quatre autres territoires d’industrie (Lacq-Pau-Tarbes, Saint-Nazaire Cordemais, la Vallée de l’Huisne et les Vosges) pour une exposition photographique », explique le pôle métropolitain nord Franche-Comté, dans un communiqué de presse. La formation de l’école Espera Sbarro de Montbéliard, spécialisée dans le design automobile, accompagne les industrie dans cette exposition.

L’exposition permet de dessiner un portrait industriel du territoire, « à travers des entreprises représentatives de savoir-faire locaux historiques ou en émergence, souvent reconnus, grâce à l’implication des femmes et des hommes qui ont choisi d’exercer un métier industriel ».

L’ANCT a donné une carte blanche au photographe Dimitri Tolstoï pour cette exposition, « pour explorer cet univers aux multiples facettes et en proposer une vision originale, au-delà des stéréotypes », explique le pôle métropolitain. « D’un détail graphique aux installations gigantesques, l’exposition Territoires d’industrie invite à découvrir l’industrie française sous un jour nouveau », apprécie le communiqué.