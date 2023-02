L’hôpital Nord Franche-Comté parvient à maintenir le service du Samu en journée

À l’hôpital Nord Franche-Comté, qui couvre un bassin de population de 350 000 habitants, deux équipes sont normalement mobilisables. Mais à cause du manque de médecins, de l’absentéisme et des congés, une suspension de la deuxième ligne était envisagée pour le mois de février (lire notre article). Finalement, l’HNFC limite la casse. La deuxième ligne pourra être maintenue. Mais de 8h à 20h seulement, contre 24h sur 24 habituellement, explique l’hôpital dans un communiqué partagé vendredi 3 février.

« Plusieurs mesures de réorganisation ont été prises au sein de l’établissement avec, en particulier, le renfort en interne des réanimateurs et de médecins d’autres services, pour garantir le fonctionnement de la deuxième ligne », assure l’hôpital.

Dans ce même communiqué, l’hôpital affirme que cette organisation n’aura pas d’incidence sur la prise en charge de la population. Et rappelle que les SMUR ne sont pas les seuls acteurs : « la prise en charge des soins urgents sont également assurés l’hélismur, les sapeurs-pompiers, les transporteurs sanitaires et les autres SMUR des départements limitrophes.» Il n’y aura pas d’incidence non plus sur le service d’accueil des urgences, qui reste ouvert en continu à Trévenans, rapporte la direction.