L’ex-secrétaire d’État Paulette Guinchard est décédée après recours au suicide assisté

« Sa décision ultime, le suicide assisté, que la loi de notre pays n’autorise pas, nous invite encore à réfléchir et à avancer pour mieux appréhender la fin de vie en toute dignité, en toute conscience et en toute liberté. Grande leçon de vie ! », a-t-elle ajouté. « Nous t’aimons Paulette », a aussi écrit dans un communiqué le député LREM du Doubs Eric Alauzet. « Avec cet ultime acte de liberté, tu as choisi la seule voie possible pour toi, celle de la dignité ». « Paulette Guinchard n’est plus », a aussi écrit sur Twitter l’ancien candidat socialiste à la présidentielle Benoît Hamon. « Cette femme à la bienveillance incroyable est à l’origine de la création de l’APA et a consacré son engagement politique à améliorer la vie des personnes âgées et le regard sur la vieillesse. Elle manquera. Pensées sincères pour tous les siens ».