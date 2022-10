 L’Etat lance le processus de renationalisation complète d’EDF 

L’État, qui possède aujourd’hui 84% d’EDF, a déposé mardi son projet d’offre publique d’achat (OPA) simplifiée auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF), la première marche du processus pour retirer EDF du marché boursier, 17 ans après son ouverture du capital. « Cette évolution permettra à EDF de renforcer sa capacité à mener dans les meilleurs délais des projets ambitieux et indispensables pour l’avenir énergétique de la France », a déclaré le ministère de l’Economie dans un communiqué. Le gouvernement avait officialisé mi-juillet sa volonté de contrôler à 100% l’énergéticien français, un processus qui devait commencer début septembre mais qui a pris du retard. L’opération vise à racheter aux autres actionnaires les 16% du capital que l’Etat ne détient pas, au prix de 12 euros par action. Un prix jugé « clairement insuffisant » par l’association des actionnaires salariés et anciens salariés « Energie en actions ».

Cette renationalisation constitue une étape symbolique et un « préalable » pour l’Etat qui veut construire six réacteurs nucléaires de nouvelle génération EPR, avec une option pour huit autres, et alors qu’un nouveau PDG a été choisi par Emmanuel Macron pour diriger et redresser le groupe, Luc Rémont, dont la nomination doit encore être approuvée par le Parlement. Ce retour dans le giron de l’Etat doit permettre de « pouvoir planifier et investir sur le très long terme », souligne Bercy dans son communiqué. « Les grands projets dans le nucléaire vont engager l’entreprise dans des trajectoires d’investissements de très longs terme avec des rendements qui seront attendus dans des horizons qui ne paraissent pas compatibles avec le maintien de l’entreprise sur le marché coté et des attentes à plus court terme des actionnaires minoritaires », a-t-on indiqué à Bercy.