L’établissement français du sang lance un appel aux dons

Il est possible de donner dans l’une des 7 maisons du don de la région, où lors d’une des collectes programmées en Bourgogne-Franche-Comté (liste des collectes à retrouver ci-dessous). 110 collectes sont organisées entre le 3 et le 30 juin. Quelques-unes sont organisées dans le nord Franche-Comté : Suarce, le 22 juin ; Châtenois-les-Forges, le 30 juin ; Héricourt, le 5 juin ; Pont-de-Roide le 16 juin. Pour trouver un point de collecte, on peut aussi se renseigner sur le site du don de sang ; il est conseillé de prendre rendez-vous (ici). L’EFS conseille également de télécharger l’application EFS-Don de sang qui « rend possible la vérification du lieu, date de collecte et le rendez-vous dans un même outil ».

À l’occasion de la Journée mondiale des donneurs de sang, le 14 juin, l’EFS renouvelle l’opération « #Prenez le relais, un mois pour tous donner ! » « Tous les citoyens sont invités à se faire les ambassadeurs du don de sang du 8 juin au 11 juillet 2020 en donnant leur sang et en encourageant leur entourage à donner à leur tour », détaille l’EFS dans son communiqué. L’objectif : « Former une grande chaîne de solidarité́ collective qui se formera ainsi grâce à ce passage de témoin pour aider les patients qui ont besoin de transfusions sanguines. »