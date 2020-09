Les salariés de Boiron « en colère » contre le plan social

Les salariés dénoncent surtout le « flou », qui entourent les discussions du plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), regrette Liliane, syndiquée à la CFDT. « On veut des indemnités dignes du préjudice subi », embraie Véronique Thurnherr. « On est le 16 septembre. Ça ferme le 23 janvier », rappelle l’élue syndicale. Et le personnel ne peut pas « se projeter ». Véronique Thurnherr ne croit pas non plus aux dispositifs de reclassement engagés par un cabinet extérieur. « On sait la situation actuelle de l’emploi dans la région. On ne croit pas au miracle », souffle-t-elle. « On a tous monté cette boite, fait des sacrifices et on s’est adapté, tance Liliane. Merci Boiron. » Liliane est arrivée au centre de Belfort en 1980, alors que le site existe depuis 1975. Il a d’abord été en vieille ville, puis à la place de l’établissement français du sang et rue Albert-Camus, toujours dans les Hauts-de-Belfort.

La « colère » et le « dégoût » sont sur de nombreuses lèvres. En novembre 2017, les salariés ont déjà fait des sacrifices. Centre de préparation et de distribution, Belfort est devenu que centre de distribution. « Je suis passée de technicienne supérieure de préparatoire à technicienne logistique », regrette Liliane. Elle a eu une baisse de coefficient. À l’époque, on proposait de poursuivre le métier de préparatrice à Strasbourg… Qui fait également partie des sites qui vont fermer. Véronique Thurnherr dénonce un certain « cynisme ». « On est méprisées », souffle Liliane.