Les marchés du soir de retour dans le Pays de Montbéliard 

« Cette année, nous avons eu 40 candidatures pour 23 communes qui participeront finalement », explique Charles Demouges, président de Pays de Montbéliard Agglomération. Une belle progression, puisqu’en 2011, seuls 2 marchés du soir étaient programmés avec environ 10 producteurs. Aujourd’hui, ce sont 44 producteurs locaux et artisans qui sont présents sur les 23 communes. Parmi celles-ci, cinq petites nouvelles : Dampierre-sur-le-Doubs, Ecurcey, Échenans-sur-l’Étang, Glay et Villars-sous-Écot. Première étape à Hérimoncourt, ce vendredi 29 avril, pour se poursuivre tous les vendredis jusqu’à fin septembre, de 17h à 22h.

À l’origine, les marchés du soir sont nés d’un partenariat entre PMA et la Chambre d’agriculture du Doubs et du Territoire de Belfort, pour accompagner une production locale de qualité et développer des circuits courts de commercialisation. Aujourd’hui, l’essence du projet est toujours là. Daniel Prieur, président de la Chambre d’agriculture, se réjouit : « Les producteurs ont besoin de ce type d’événement plus que jamais pour vendre leur produit,commercer, discuter, se refaire des contacts après une période sanitaire difficile.» Il ajoute : « Ce genre d’événement permet aux agriculteurs de sortir des sentiers battus et de diversifier leurs activités.» Les marchés du soir, qui allient animations musicales, ateliers culturels, et dégustation, sont, pour Daniel Prieur, la formule parfaite pour attirer du monde : « Les marchés du soir sont l’occasion d’allier agriculture, animation et culture », ponctue-t-il.