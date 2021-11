L’épidémie repart en flèche dans le Territoire de Belfort

« La vague monte fort et vite », explique Agnès Hochart, responsable de l’ARS pour le Territoire de Belfort, avant d’inviter à redevenir vigilants et à appliquer tous les gestes barrière : bien porter le masque (y compris sur le nez), se laver fréquemment les mains, aérer les locaux régulièrement, éviter les bises et accolades, se faire dépister en cas de symptôme, même si l’on est vacciné.

Lors d’un point presse ce vendredi en fin d’après-midi, Jean-Marie Girier, préfet du Territoire de Belfort, et Agnès Hochart ont fait le constat d’un emballement de l’épidémie. Le taux d’incidence dans te Territoire a été multiplié par 12 en un mois : il est à 248 ce vendredi soir. Dans le Doubs, il est à 228, et à 181 en Haute-Saône, selon les chiffres diffusés ce vendredi par l’ARS (Agence régionale de santé). La moyenne régionale est à 196.

Pour l’instant, les répercussions sur l’hôpital nord Franche-Comté restent limitées. Mais pour l’instant seulement. « Le directeur de l’hôpital nous explique que la situation est grave », rapporte le préfet du Territoire de Belfort. Le plan blanc, activé lors des précédentes vagues, pourrait être réactivé dans les prochains jours. Le décalage entre la hausse du taux d’incidence et la hausse du nombre de patients hospitalisés est de l’ordre de deux à trois semaines. Des études nationales ont montré que les personnes non vaccinées représentent neuf fois plus d’entrées en soins critiques. Dans le département, environ 16 000 personnes de plus de douze ans ne sont pas vaccinées, ce qui peut suffire à saturer le service de réanimation de l’hôpital qui compte vingt lits, dont dix sont occupés par des malades souffrant d’autres pathologies. « 15% des plus de 75 ans ne sont pas vaccinés ; c’est ce public-là qui nous préoccupe le plus », explique le préfet.